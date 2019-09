Ein guter Partner ist das beste Schmerzmittel

Die Partnerwahl könnte aus noch einem Grund von entscheidender Bedeutung sein: Denn ein guter Partner wirkt besser als ein Schmerzmittel.

Bevor du das nächste Mal überlegst zu einem Schmerzmittel zu greifen, schau stattdesssen lieber deinem Partner (falls vorhanden) tief in die Augen Ein romantischer Blickaustausch soll laut Tiroler Forschern nämlich genau gleich wirken wie ein Schmerzmittel.



Dafür untersuchte ein Team von Wissenschaftlern um Stefan Duschek von der Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften UMIT in Hall in Tirol die Reaktionen auf schmerzhafte Aktivitäten bei freiwilligen Studienteilnehmern. Darunter allesamt Liebespaare, bei denen der eine Partner den anderen dabei unterstützen sollte, Schmerz länger auszuhalten.



Anwesenheit, Blickkontakte, Streicheleinheiten und tröstende Worte wirken Wunder



In einem schmerzhaften Laborversuch wurde ein Gewicht von mehreren Kilos jede Sekunde um ein Dekagramm fester auf ihre Zeigefinger gedrückt. Wie der Ausgang ihres Experiments vorführt, konnten die Teilnehmer den Schmerz länger ertragen, wenn ihr Partner sich im Raum befand, als wenn sie der Extremsituation alleine ausgesetzt waren.



Am höchsten war die Toleranzschwelle, wenn dieser Partner selbst extrem empathisch war. In einem Standardtest für empathische Empfindungen errechneten sie das Vermögen. „Teilnehmer, deren Partner von einer höheren Veranlagung zur Empathie berichteten, zeigten eine höhere Steigerung der Schmerztoleranz und eine stärkere Reduktion des empfundenen Schmerzes während der Anwesenheit jener Partner", erklärten sie in der Fachpublikation.



*Die Wahrnehmung ist jedoch subjektiv. Natürlich ist ebenso möglich, dass in Anwesenheit des Partners der Schmerz hinunter gespielt wird. Eine körperliche Reaktion mit Herstellung eines positiven Hormongleichgewichts kann aber dementsprechend euphorisierend wirken und damit das Schmerzzentrum hemmen.



