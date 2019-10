Romantisches Bad löst Flammen-Inferno aus

Nach einem entspannenden Bad im Kerzenschein in der Nacht auf Sonntag entstieg eine 18-Jährige aus Dornbirn der Wanne – und verließ den Raum, ohne den brennenden Docht auszudämpfen.

Durch die weiter brennende Kerze am Badewannenrand dürfte in Folge der Duschvorhang Feuer gefangen haben. Die Flammen breiteten sich auf den gesamten Badewannenbereich aus. Nur durch Glück, blieb der Brand auf das Badezimmer beschränkt.Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde allerdings auch der angrenzende Vorraum vom Ruß geschwärzt. Gegen 04.00 Uhr früh bemerkte eine Mitbewohnerin den Brand und es gelang ihr mit Hilfe eines Gartenschlauches den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen.Beide Frauen wurden wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit der Rettung in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Durch den Brand entstand in dem Mehrparteienhaus Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe.Es befanden sich fünf Fahrzeuge der Feuerwehr mit insgesamt 29 Mann, ein Fahrzeug der Rettung mit drei Mann, sowie drei Beamte der Stadtpolizei und drei Beamte der Bundespolizei Dornbirn im Einsatz.