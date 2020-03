"Wiederschaun": Letzte Worte des Rosenheim-Cop

Am Dienstag gibt der verstorbene Joseph Hannesschläger seine Abschiedsvorstellung bei den "Rosenheim Cops".

Am Dienstag um 19.25 Uhr hat auf ZDF TV-Cop Joseph Hannesschläger seinen letzten Auftritt als "Rosenheim Cop". Der beliebte Schauspieleran Krebs.Zu seiner Trauerfeier am Münchner Ostfriedhof kam nicht nur seine Witwe Bettina sondern auch hunderte Fans und viele Polizisten, die den TV-Kollegen ebenfalls die letzte Ehre erwiesen. Hanneschläger hatte sich noch vor seinem Tod etwas für die Trauernden überlegt:Am Dienstag haben nun auch alle vor den TV-Geräten die Chance, ihn zum letzten Mal in einer noch nie zuvor ausgestrahlten Sendung zu sehen.Korbinian Hofer (Hannesschläger) bereitet sich auf eine Dienstreise nach Nordfriesland vor. Dort soll er Prüfungsvorbereitungen für eine Abschlussklasse betreuen."Mich ruft die Nordseeküste", verabschiedet er sich bei seinen Kollegen Anton Stadler (Dietmar Fischer) und Eva Winter (Vanessa Eckart). "Danke, Wiederschaun!", ruft Korbinian den Kollegen zu, bevor er hupend davonfährt. Es sind auch passende letzte Worte von Hannesschläger für seine Fans, die ihn nicht vergessen werden.