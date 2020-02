Nach mehr als 20 Jahren in der SPÖ tritt Schäfer-Wiery nun zurück. Grund dafür sind Übergriffe und Verleumdungen parteiintern.

Rücktritt nach 20 Jahren SPÖ

"An meiner Grundhaltung ändert sich nichts"

Margaretens Bezirkschefin Susanne Schäfer-Wiery (SPÖ) gilt parteiintern schon seit Längerem als angezählt. Bei der SPÖ-Bezirkskonferenz im vergangenen Jahr erhielt sie nur 47 Prozent der Stimmen.Jetzt tritt sie die Flucht nach vorne an. Nach sieben Jahren als Bezirkschefin und gut 20 Jahren in der SPÖ gibt sie nun ihr rotes Parteibuch zurück. Sie will sich damit gegen "Untergriffe und Verleumdungen" zur Wehr setzen, wie es in einem offenen Brief an die Bezirksbewohner heißt.Sie will im Herbst weder mit einer eigenen Liste noch für eine andere Partei antreten. "Ich war 20 Jahre SPÖ-Mitglied, an meiner Grundhaltung ändert sich nichts", wie Schäfer-Wiery gegenüberbetont. Bis zum Ende der Legislaturperiode will sie für ihr Margareten weiterarbeiten.