Experte verrät neue Corona-Symptome

Am Samstag wurden neue Kriterien veröffentlicht, die nun zu einem Coronavirus-Test führen sollen. Neben Halsweh und Husten können auch Erbrechen und Durchfall ein Hinweis auf Covid-19 sein.

Bisherige Definition

Das Rote Kreuz verkündete am Samstagvormittag eine neue Falldefinition eines Covid-19-Verdachtfalles. Bundesrettungskommandant Gerry Foitik vom Roten Kreuz äußerte sich via Kurznachrichtendienst Twitter dazu wie folgt."Containment 2.0 bedeutet auch, hohe Sensitivität zum Erkennen neu erkrankter Personen. Daher gibt es eine neue Falldefinition." Fortan wird demzufolge jede Person als Verdachtsfall geführt, bei der folgendes Krankheitsbild vorliegt:Konkret geht es um jeden respiratorischen Infekt, also Atemwegsinfektionen, für den es keine andere plausible Erklärung gibt und bei dem mindestens eines der folgenden Symptome auftritt: Husten, Halschmerzen, Kurzatmigkeit, Entzündung der oberen Atemwege und der plötzliche Verlust des Geruchs-, oder Geschmacksinns.Aber auch andere Symptome können ein Indiz für eine Covid-Erkrankung sein. Wie Foitik auf Nachfrage erklärt, zählen dazu auch Erbrechen und Durchfall.Bislang war auf der Seite des Gesundheitsministeriums folgendes unter dem Punkt "Verdachtsfall" zu lesen:Jede Person, die die klinischen Kriterien erfüllt. Bei entsprechenden diagnostischen Befunden (z.B. laborchemische Parameter und/oder radiologischer Befund) und/oder infektionsepidemiologischen Hinweisen (z.B. vorangegangener Kontakt mit einem SARS-CoV-2-Fall, regionale Virusaktivität jener Gebiete, in denen sich die betroffene Person in den vergangenen 14 Tagen aufgehalten hat), die in Kombination mit der klinischen Symptomatik zu einem dringenden ärztlichen Verdacht auf das Vorliegen von COVID-19 führen, sollen auch Fälle, die andere klinische Kriterien und Symptome als die genannten (z.B. Erbrechen, Durchfall) aufweisen, als Verdachtsfälle eingestuft werden.