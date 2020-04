Rotlicht missachtet: Zug mit 120 km/h rammte Pkw

Bei Rotlicht fuhr eine Lenkerin am Montag in Gleissenfeld (Neunkirchen) über einen Bahnübergang, wurde von einem Zug erfasst. Die Frau kam mit einem Schock davon.

Schwerer Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Gleissenfeld (Bezirk Neunkirchen): Eine Lenkerin fuhr trotz Rotlicht auf den Gleisbereich der Aspangbahn ein. Der Lokführer des herannahenden Regionalzuges der Aspangbahn hatte keine Chance: Mit rund Tempo 120 wurde der Pkw von der Zuggarnitur erfasst und gegen eine Hecke geschleudert.Trotz schwerer Beschädigungen am Pkw erlitt die Lenkerin offenbar nur einen Schock. Sie wurde zur weiteren Untersuchung vom Roten Kreuz ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der Lokführer und die Zugpassagiere blieben unverletzt.