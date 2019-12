Trauer um Marie: Die 5 schönsten Roxette-Songs

Die Stimme der Roxette-Sängerin Marie Frederiksson ist für immer verstummt. Ihr Andenken lebt in den schönsten Lieder des schwedischen Pop-Duos weiter.

1986 schlossen sich die schwedischen Musiker Marie Frederiksson und Per Gessle zum Pop-Duo Roxette zusammen. Das gemeinsame Debütalbum "Pearls of Passion" wurde zwar in ihrer Heimat auf Anhieb ein Hit, der große Durchbruch ließ aber noch auf sich warten.Erst mit der Single "The Look" und dem Album "Look Sharp!" stürmten sie 1989 die internationalen Hitparaden.Für Roxette gab es kein Halten mehr. Sie galten nach ABBA als schwedischer Vorzeige-Pop-Export.2002 dann die tragische Wende: Bei Front-Frau Marie wird ein Gehirntumor festgestellt. Die Sängerin zieht sich zurück, arbeitet aber weiterhin an Aufnahmen im heimischen Tonstudio. Mit Per kehrt sie 2009 noch einmal auf die Bühne zurück, ein Konzert führt das Duo auch 2015 nach Wien. Sichtlich geschwächt gibt sich Marie kämpferisch und bedankt sich bei den Fans für die Unterstützung.Am 9. Dezember 2019 hat die Sängerin im Alter von 61 Jahren den Kampf gegen den Tumor verloren Ihr zu Ehren haben wir eine Auswahl der schönsten und fröhlichsten Roxette-Videos zusammengestellt:Das Video zum Welterfolg "Listen To Your Heart" gehört zu den beeindruckendsten Werken der Musikgeschichte. Gedreht wurde es in einem verlassenen Schloss auf der schwedischen Insel Öland."The Look" steht für Roxettes internationalen Durchbruch: In Neuseeland, Norwegen, Spanien, Schweiz und den Vereinigten Staaten wurde das Lied in kürzester Zeit ein Hit.Was haben wir geweint! Was wäre der Film-Hit "Pretty Woman" ohne diesen unvergesslichen Roxette-Song?Die berühmte Liedzeile "Hello you fool, I love you" fiel Per Gessle ein, nachdem ihm seine Freundin diese Botschaft am Klavier hinterlassen hatte. Der Rest ist Ohrwurm-Geschichte.Anfang der 90er-Jahre ließen es Roxette noch einmal so richtig krachen. "Sleeping In My Car" wurde auf Anhieb ein weltweiter Hit, in Schweden brachte sie Roxette überraschenderweise erst ihre zweite Nummer-Eins-Platzierung ein.