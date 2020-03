Verlobung geplatzt! Rudi Dolezal wieder Single

Noch dieses Jahr wollten sich Rudi Dolezal und seine Freundin Martina Reuter das Ja-Wort geben. Jetzt haben sie sich getrennt.

Im Februar war noch von Hochzeit die Rede. "Uns würde eine Hochzeit im Sommer gefallen. Und in Ibiza ist es besonders schön" , schmunzelte Rudi Dolezal damals noch im Interview mit "NÖN". Doch nun haben sich der Star-Produzent und seine Verlobte Martina Reuters getrennt, wie er auf Facebook bekannt gab."ES BRICHT MIR DAS HERZ - aber ES IST ZEIT ZU GEHEN", beginnt er sein Posting. "Es war wunderschön- aber es ist Zeit für mich zu gehen...Danke für eine schöne , wilde , ganz schön wilde Zeit - ich habe es sehr genossen - aber es ist Zeit für mich zu gehen ... Deine Liebe ist nicht meine Liebe - vor allem nicht unsere Liebe.... DENN:Lieben ( lernen) heißt verstehen ( lernen)", schreibt Dolezal weiter.Außerdem verspricht er, nie schlecht über Martina zu sprechen – weder öffentlich noch privat. Er hofft, dass umgekehrt auch sie im Interesse ihrer Kinder nicht abfällig über ihn redet. "Ich habe Dich WIRKLICH geliebt - aber es hat nicht sollen sein", heißt es am Ende des Postings. Den Grund für die Trennung nennt er nicht. Später teilte Dolezal noch ein Video, indem er auf englisch über seine Trennung spricht.Dolezal und die ORF-Fashion-Expertin hatten sich erst im Herbst 2019 in München kennen und lieben gelernt. Aus seiner Ehe mit seiner Ex-Frau Tina stammen zwei Kinder, Ruby und Benny. Martina hat ebenfalls zwei Kinder: Rosali und Anton.