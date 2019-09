Frau in Wien von Auto erfasst – schwer verletzt

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rettungseinsatz am Dienstag in Rudolfsheim-Fünfhaus: Ein Pkw stieß mit einer Passantin zusammen. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei Wien gegen 17.40 Uhr im 15. Wiener Gemeindebezirk.Im Kreuzungsbereich der Schwendergasse mit der Jheringgasse wurde eine Fußgängerin von einem Auto erfasst. Dabei erlitt die 74-Jährige schwere Verletzungen.Die ältere Dame wurde noch an Ort und Stelle medizinisch erstversorgt und von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.Der Unfall soll passiert sein, als das Auto bei der Kreuzung abbiegen wollte, so die Polizei. (wil)