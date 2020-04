Rumänen für Spargelernte ins Marchfeld geflogen

Um den Mangel an Erntehelfern während der Spargelzeit zu kompensieren, ließen Marchfelder Landwirte heute Arbeitskräfte aus Rumänien einfliegen.

Pflegekräfte und Erntehelfer bezieht Niederösterreich zu großen Teilen aus dem Ausland. Nachdem man es bei den Pflegekräften bereits vormachte, ziehen jetzt auch die Landwirte bei den Erntehelfern nach. Am Freitag wurden aus Rumänien knapp 140 Arbeitskräfte eingeflogen.Um 17:25 Uhr soll laut "ORF NÖ"-Informationen eine Maschine der Austrian Airlines aus dem rumänischen Sibiu am Flughafen in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) gelandet sein. Finanziert wird die gesamte Aktion demnach von den Marchfelder Landwirten selbst.Läuft alles nach Plan, werden die Rumänen gerade getestet und können dann mit nächster Woche anfangen zu arbeiten und die Spargelernte retten. Bis dahin müssen sie in Quarantäne. Die Deutschen haben eine ähnliche Aktion bereits vor zwei Wochen durchgezogen – mehr dazu hier