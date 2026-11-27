i Eine thailändische Sängerin wehrte sich handgreiflich gegen sexuelle Belästigung. X/YousufPash69914 Heftiger Vorfall in Thailand Mann begrapscht Sängerin – sie tritt ihm ins Gesicht Eine thailändische Sängerin wurde auf der Bühne von einem Mann begrapscht. Ihre Reaktion sorgte für Aufsehen - und eine Entschuldigung. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Auftritt der thailändischen Sängerin Namkhaeng endete mit einem handfesten Eklat. Während eines Konzerts fasste ein Mann der 29-Jährigen an die Brust. Die Künstlerin reagierte blitzschnell - und trat dem Grapscher ins Gesicht.

Die Aufnahmen des Vorfalls verbreiteten sich rasant in den sozialen Medien. Doch es war Namkhaeng selbst, die das Video veröffentlichte.

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Wie RTL.de meldet, räumte die Sängerin anschließend ein, dass ihre heftige Reaktion nicht richtig gewesen sei. Gleichzeitig forderte sie mehr Respekt gegenüber Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne.

Debatte über Grenzen bei Live-Auftritten

Der Vorfall löste eine breite Diskussion über den Umgang mit Musikerinnen bei Konzerten aus. Immer wieder kommt es zu Übergriffen auf Künstlerinnen während ihrer Auftritte.

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Namkhaengs offener Umgang mit dem Vorfall wurde von vielen gelobt. Sie nutzte die Situation, um auf das Problem aufmerksam zu machen - trotz ihrer eigenen Entschuldigung für die körperliche Reaktion.