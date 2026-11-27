i Russell Brand ist im Gefängnis. REUTERS/Toby Shepheard Kein Promibonus im Knast Häftlinge meiden ihn! Russell Brand komplett isoliert Der verurteilte Schauspieler sitzt seine Haftstrafe ab – doch seine Mithäftlinge wollen nichts mit ihm zu tun haben. Ein Insider packt aus. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 10:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russell Brand (51) hatte sich seinen Gefängnisaufenthalt wohl ganz anders vorgestellt. Der ehemalige Comedian und Schauspieler verbüßt derzeit in der Haftanstalt Littlehey in der englischen Grafschaft Cambridgeshire eine Strafe von zehneinhalb Jahren.

Doch von einem "Promibonus" kann keine Rede sein. Der einst gefeierte Star wird von seinen Mitgefangenen offenbar komplett links liegen gelassen. Brand hatte sich wohl erhofft, dank seiner Prominenz schnell Anschluss zu finden – doch die anderen Insassen zeigen keinerlei Interesse an ihm.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Gefängnis ist immer eine Belastung, aber ohne irgendeine Verbindung zu anderen ist es zehnmal schlimmer", erklärte ein Insider gegenüber dem "Mirror", wie "Promiflash" berichtet. "Er hat nicht den Empfang auf dem roten Teppich bekommen, den er erwartet hatte, und die anderen Gefangenen haben nicht die Absicht, sich mit ihm abzugeben."

Verurteilung wegen Sexualdelikten

Brand wurde Anfang November 2026 am Southwark Crown Court in London wegen einer Vergewaltigung und drei sexuellen Übergriffen zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Zunächst saß er im berüchtigten Londoner Gefängnis Wandsworth ein, bevor er nach Littlehey verlegt wurde.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Um sich die Haftzeit etwas erträglicher zu machen, hat Brand einen Job als Putzkraft angenommen. Damit verdient er laut Insidern rund 24 Euro pro Woche. Der Vorteil: Mit einem Job erhöht sich der Betrag, den Häftlinge im Gefängnisshop ausgeben dürfen.