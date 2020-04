Saisonier am Arlberg: "Ich will nur nach Hause"

Der Kroate Ivan J. (27) ist seit 19 Tagen in Quarantäne am Arlberg und wünscht sich nichts mehr, als nach Hause zu kommen. Das ist aber nicht so einfach.

Am 13. März verkündete die Regierung die Isolierung von Paznaun und St. Anton in Tirol. Einige Gäste und Saisonarbeiter konnten diese Orte nicht verlassen. Viele mussten aus Sicherheitsgründen in Selbstisolierung und in Quarantäne. Einer davon ist Ivan J. Der 27-jährige Kroate arbeitete in einem Hotel in St. Anton am Arlberg, wie bereits im Jahr davor. Am 14. März musste er seine Kündigung unterschreiben.Das Land Tirol berichtete, dass am Samstag 275 Briten – die meisten davon Saisonarbeiter – aus dem Paznaun und aus St. Anton nach Innsbruck gebracht und mit zwei Flugzeugen nach Hause geflogen wurden. Ebenso 75 Schweden und eine Finnin konnten abreisen.Am Montagnachmittag durften dann weitere 440 deutsche Staatsbürger und 460 Ungarn die beiden Quarantäne-Regionen verlassen. Sie konnten mit ihren Privatautos bzw. mit Bussen abreisen – ohne Zwischenstopp, eskortiert von der Polizei bis zur Grenze. Am Dienstag konnten bereits die ersten 13 Kroaten, 27 Slowenen abtransportiert werden. Sieben Slowenen sollen positiv getestet worden sein.