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Sandra "Pepa" Denton, Deidra "Spinderella" Roper und Cheryl "Salt" James (re.) von Salt-N-Pepa bei den 2026 iHeartRadio Music Awards in Los Angeles.
REUTERS/Mario Anzuoni
Solo-Debüt mit Freunden

Salt ohne Pepa – 90er-Star bringt erstes Soloalbum raus

Salt von Salt-N-Pepa bringt mit "Salty N Lit" ihr erstes Soloalbum heraus – mit prominenten Gästen und klarer Botschaft.
Jochen Dobnik
Von Jochen Dobnik
10.10.2026, 18:56
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Cheryl "Salt" James, bekannt als Teil des legendären Hip-Hop-Duos Salt-N-Pepa, wagt erstmals den Schritt ins Rampenlicht als Solo-Künstlerin.

Auf ihrem Debütalbum "Salty N Lit" erhält sie musikalische Unterstützung von zahlreichen Gastkünstlern.

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Bei "4 The Love" arbeitet Salt mit Shanice (sie hatte mit "I Love Your Smile" auch einen Megahit in den 1990ern) zusammen, während sie für "Overcomers" Erica Campbell ins Studio holte.

Das Lied "Ride or Die" entstand gemeinsam mit Finn Matthews und auf "Poison Water" ist Elijah Blake vertreten.

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Dieses Album einen wichtigen Meilenstein in Salts Karriere, bleibt aber eng mit der Geschichte von Salt-N-Pepa verbunden.

Die Bedeutung von Salt-N-Pepa für den Hip-Hop

Salt-N-Pepa prägten in den 1980ern und 1990ern den internationalen Hip-Hop maßgeblich. Mit Hits wie "Push It", "Shoop" und "Let's Talk About Sex" feierten sie große Erfolge, verkauften Millionen Alben und erhielten einen Grammy. Später wurden sie in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

Besonders wichtig: Sie zeigten, dass Frauen im Hip-Hop selbstbewusst im Mittelpunkt stehen und ihre eigenen Perspektiven erzählen können.

    Salt bleibt Salt-N-Pepa treu

    Trotz des Soloalbums bleibt Cheryl "Salt" James weiterhin Teil von Salt-N-Pepa. Zeitgleich mit der Veröffentlichung von "Salty N Lit" ist sie gemeinsam mit Sandy "Pepa" Denton und DJ Spinderella sowie TLC und En Vogue auf der "It’s Iconic Tour" unterwegs, die durch viele Städte in den USA führt.

    dob,10.10.2026, 18:56
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