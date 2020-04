Samstagnacht brannte ein Schuppen Wiesmaden

In Wiesmaden bei Gastern waren in der Nacht auf Samstag 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Ein Schuppen hatte Feuer gefangen.

Eine aufmerksame Nachbarin aus Wiesmaden (Bezirk Waidhofen an der Thaya) hatte letzte Nacht gegen 2 Uhr Früh Rauch und Flammen in einem Schuppen nebenan bemerkt und reagierte sofort: Sie meldete den Brand bei den Feuerwehr und verständigte weitere Nachbarn. Der schnell zusammengestellte Nachbarschaftstrupp versuchte mit Handfeuerlöschern die Flammen einzudämmen, bis die herbeieilenden Einsatzkräfte übernehmen konnten.Trotz der tatkräftigen Bemühungen der hilfsbereiten Nachbarschaft, konnten sich die Flammen hinauf in den Dachstuhl des Schuppens ausbreiten. Das Feuer in dem ehemaligen Kühlgebäude konnte nach Eintreffen der Florianis binnen weniger Stunden gelöscht werden. Verletzt wurde dabei niemand, wegen der Brandursache ermittelt nun die Polizei.