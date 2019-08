Vor 1 ' Sanitäter rettet bei Fest Mäderl (6) vor Ersticken

Sanitäter und First Responder Philipp Wintersberger leistete Erste Hilfe. Bild: Kein Anbieter/Severin Brunnbauer

Eine 6-Jährige erlitt beim Feuerwehrfest in Paudorf einen Atemstillstand. Philipp Wintersberger war sofort zur Stelle.

Dramatische Szenen am Sonntag beim Feuerwehrfest in Paudorf (Bezirk Krems-Land): Beim Mittagessen dürfte sich ein Mädchen verschluckt haben.



Philipp Wintersberger, hauptberuflich beim Roten Kreuz in Krems als Sanitäter tätig und mit Freunden beim Fest, erkannte sofort den Ernst der Lage und leistete Erste Hilfe: Das Mädchen hatte einen Atemstillstand erlitten. Durch Klopfen auf den Rücken und weitere Erste-Hilfe-Maßnahmen bekam die 6-Jährige wieder Luft und konnte stabilisiert werden.



Die Besatzung des alarmierten Notarzthubschraubers Christophorus 2 untersuchte das Mädchen, es wurde dann mit dem Rettungswagen zur Beobachtung ins Kremser Spital gebracht.



Lob bekam Philipp für sein rasches Einschreiten neben seinem Arbeitgeber auch von seinen Kameraden der Feuerwehr, bei der er sich ebenfalls engagiert. "Dem Mädchen geht es den Umständen entsprechend bereits wieder gut", so Rotkreuz-Sprecherin Sonja Keller zu "Heute".



