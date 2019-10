Sarah Wiener wünscht sich Türkis-Grün

Starköchin und EU-Parlamentarierin Sarah Wiener spricht sich für eine türkis-grüne Regierung aus. Sie sähe sich gerne als Landwirtschaftsministerin.

Die grüne EU-Abgeordnete Sarah Wiener würde eine türkis-grüne Koalition in Österreich begrüßen. Die ÖVP brauche jemanden, der ihren Horizont erweitere, sagte sie im Interview mit "oe24.tv".Sie hoffe, dass man durch eine grüne Regierungsbeteiligung "grüne Werte in der Politik spüren" werde. In einer türkis-grünen Regierung wäre sie dem Landwirtschaftsministerium nicht abgeneigt, sagt sie.Es gebe aber auch andere Grünen-Politikerinnen wie Irmi Salzer oder Olga Voglauer, die sie dafür als geeignet erachte.