i Schimpansen-Mutter mit Baby pixabay.com Erstaunliche Studie Schimpansen-Mütter sind die besten Lehrerinnen Forscher haben wildlebende Schimpansen im Senegal beobachtet. Die Tiere geben ihr Werkzeugwissen gezielt an den Nachwuchs weiter. Von Technik Heute 25.09.2026, 19:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie knackt man Baobab-Früchte mit einem Stein? Wie fischt man mit einem Stock nach Ameisen? Junge Schimpansen müssen das erst lernen. Dabei helfen ihnen offenbar vor allem ihre Mütter.

Wissenschaftler haben bei wildlebenden Schimpansen im Senegal beobachtet, wie erfahrenere Tiere unerfahreneren Artgenossen Stöcke oder Früchte gaben und ihnen damit das Erlernen schwieriger Techniken zur Nahrungssuche erleichterten.

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Die Forscher dokumentierten 33 Fälle, in denen Schimpansen Werkzeuge an Artgenossen weitergaben, wie der Spiegel berichtet. Unter den Empfängern stellten sehr junge Schimpansen mit 42 Prozent die größte Gruppe. Besonders häufig wurden Gegenstände zwischen Verwandten weitergegeben - in etwa einem Drittel der Fälle von einer Mutter an ihren Nachwuchs.

Schimpansen-Mama zeigt Tochter den Trick

Auf einer Aufnahme ist etwa zu sehen, wie eine Schimpansenmutter einen Stock in eine Ameisenkolonie steckt und anschließend ihre Tochter zu dem vorbereiteten Werkzeug führt. Die Kleine zieht den Stock heraus und frisst die daran haftenden Ameisen.

In einer anderen Aufnahme versucht ein Schimpansenjunges zunächst vergeblich, eine Baobab-Frucht auf einem Felsen aufzuschlagen. Ein älteres Jungtier zeigt ihm daraufhin die Schlagbewegung und öffnet zudem eine Frucht. Das Baby beobachtet aufmerksam und versucht es danach erneut selbst.

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Die Forscher sehen darin Hinweise darauf, dass die Übergabe von Werkzeugen eine Form des Lehrens sein kann. Erfahrene Tiere verändern dafür ihr eigenes Verhalten und erleichtern unerfahreneren Artgenossen so das Lernen.