1,8-Meter-Schlange hinter Kühlschrank gefunden

Eine 1,8 Meter lange Äskulapnatter versteckte sich bei einer Familie ausgerechnet hinter einem Kühlschrank. Die Tierrettung konnte das Reptil einfangen.

Schlange war äußerst aggressiv

Ob sie sich bei den heißen Sommer-Temperaturen nur kurz abkühlen wollte, ist nicht bekannt. Aber auf jeden Fall hat sie einem Ehepaar in Schlüßlberg (Bez. Steyr-Land) einen riesigen Schreck eingejagt.Die Rede ist von einer 1,8 Meter langen Äskulapnatter. Die Schlange hatte sich in den Keller des Wohnhauses verirrt und es sich beim Gitter hinter einem Kühlschrank gemütlich gemacht."Ich habe den Kühlschrank zur Seite geschoben und stand plötzlich wenige Zentimeter vor dem Tier. Sie war äußerst aggressiv und wollte sich zunächst gar nicht einfangen lassen", erinnert sich Wilhelm Schnebel von der OÖ-Tierrettung.Schließlich gelang es ihm dann aber doch, den ungebetenen Gast zu schnappen. Er setzte die unverletzte Natter wieder in den Traunauen in der freien Natur aus.Übrigens: Das Tier dürfte über ein geöffnetes Fenster in den Keller gelangt sein.(mip)