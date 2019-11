Schlechte Noten für vegane Burger

Sieht aus wie Fleisch, schmeckt laut Prüfern tatsächlich "deutlich fleischähnlich": Der vegane Beyond Burger von Beyond Meat heimste im Test des deutschen Magazins "Öko Test" dennoch nur die Note "Ausreichend" ein.

Gentechnik und Ölrückständen

Denn – in den Laberln stellte das Labor einen "stark erhöhten" Gehalt an gesundheitsgefährdende Mineralölbestandteilen (MOSH) fest. Zudem nutzt der US-Hersteller Hefeextrakt als Geschmacksverstärker – ein Abwertungsgrund.Mit "Befriedigend" schnitt der geschmackliche Co-Sieger Incredible Burger von Nestlé ab. Seine Abwertung verdankt er Ölrückständen ("erhöht") und Anteilen von Gentechnik.Ein weiterer Mitbewerber, der "leicht fleischähnliche" Next Level Burger von Lidl, schaffte nur ein "Mangelhaft". Grund hier: eine Kombi aus Mineralölrückständen ("stark erhöht"), Gentech, Hefeextrakt.Gar als "ungenügend" erwies sich der The Wonder Burger von Aldi Süd. Zusätzlich zu Öl und Gentechnik enthält er auch viel Salz und schmeckt "nicht fleischähnlich".