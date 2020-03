Schlüssel weg – Lenker schlug eigene Scheibe ein

Weil ihm tags zuvor der Schlüssel wegen Alkohol am Steuer abgenommen wurde, verschaffte sich ein 48-Jähriger am Dienstag auf brachiale Art Zutritt zu seinem Pkw.

Polizeieinsatz in Wien-Mariahilf. Weil Zeugen am Dienstagabend zwei Männer dabei beobachteten, wie sie die Seitenscheibe eines Pkw einschluge, verständigten diese die Polizei. Beamte konnten den 48- und den 40-Jährigen im Pkw sitzend antreffen.Der Aufforderung auszusteigen kamen die beiden Männer zögernd nach. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug auf den 48-Jährigen zugelassen ist. Weiters wurde festgestellt, dass dem Mann am Tag zuvor der Fahrzeugschlüssel wegen Lenkens eines Pkw unter Alkoholeinfluss abgenommen wurde.Laut eigenen Angaben wollten die beiden Männer lediglich die Nacht in dem Pkw verbringen. Der Vorfall wurde mittels Bericht an die Staatsanwaltschaft geschickt.