Schnell & einfach: Vier Drinks fürs Wochenende

Passend zu Muttertag zeigen wir euch leicht mixbare Rezepte, die Sonnenschein nach Balkonien bringen und auch den Sommer über einfach köstlich schmecken.

Mango Secco

Beefeater Pink & Tonic

Lillet Summer

Lass dir die Cocktails liefern!

Nur, weil wir immer noch nicht in unseren Lieblings-Gastgarten oder die nette Bar in der Wiener Innenstadt dürfen, müssen wir noch lange nicht auf erfrischende Cocktails verzichten. Wir verraten euch "vier" schnelle Rezepte für coole Drinks, die ihr am heißen Muttertags-Wochenende ganz einfach in den eigenen vier Wänden, am Balkon oder im Garten genießen könnt:1/8 l Schlumberger White Secco1-2 TL Mautner Markhof Mango SirupEiswürfelMangoscheiben zum GarnierenMautner Markhof Mango Sirup in ein Sektglas füllen, mit Schlumberger white Secco auffüllen. Mit Mangoscheiben garnieren und genießen.5 cl Beefeater Pink15 cl Tonic WaterErdbeerhälftenEiswürfelGoblet mit Eiswürfeln befüllen, Beefeater Pink und Tonic Water hinzugeben und mit Erdbeerhälften garnieren.5 cl Lillet BlancRed Bull Summer Edition Wassermelone EiswürfelZitronenscheibeLillet Blanc mit Eiswürfel in ein Weinglas füllen, mit Red Bull Wassermelone auffüllen und mit einer Zitronenscheibe garnieren.Die beste Alternative, wenn du wirklich gar keine Arbeit haben, aber herrliche Drinks genießen möchtest: Auf Drinks-At-Home.at kann mit nur ein paar Klicks der Lieblingsdrink aus der "The Sign Cocktail Lounge", der "Matiki Bar" oder der "Nightfly's Bar" in Wien oder aus "The Churchill" in Graz bequem von zu Hause bestellt werden.(Christine Scharfetter)