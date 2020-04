Schon 40 Corona-Tote in Wien, 125 Kranke genesen

Mit Stand Sonntag 10 Uhr wurden in Wien 1.732 Menschen positiv auf den Coronavirus getestet. Die Zahl der Todesfälle stieg seit Samstagvormittag um drei an.

Stand Sonntag, 5. April 2020, 10.00 Uhr, sind in Wien 1.732 Erkrankungen bestätigt. Das sind 31 mehr als am Vortag. Damit sinkt die Zahl der bekannten Neuerkrankungen weiter, die berühmte Kurve flacht also weiterhin ab. Von Freitag auf Samstag zählte man noch 55 Neuerkrankungen.Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 40. Seit Samstagvormittag sind in Wien drei Männer im Alter von 92, 81 bzw. 72 Jahren verstorben. Das teilten die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Sonntag per Aussendung mit.125 Personen gelten laut Stadt Wien als gesundet und genesen. Das sind um sechs mehr als noch am Vortag. Hier geht's zum "Heute"-Bericht zu den Coronazahlen in am Wien am Samstag ).Die Gesundheitshotline 1450 hat seit Samstag 10 Uhr insgesamt 982 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Corona-Virus finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Wien unter www.wien.gv.at/coronavirus