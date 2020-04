Schon knapp 14.000 Infizierte in Österreich

Laut dem Gesundheitsministerium infizierten sich in Österreich 13.940 Personen an dem neuartigen Coronavirus.

Die Zahl der Neuinfektionen wird täglich geringer. Hinzu kommt der Trend, dass täglich mehr Genesene als Neuerkrankte gezählt werden. Bislang sind von den 13.940 Personen rund 7.000 wieder gesund. 350 Menschen sind in Österreich aufgrund der Folgen des Coronavirus gestorben.Diese doch positive Statistik ist wohl auch der Grund, weshalb Österreichs Wirtschaft ab Dienstag langsam wieder hochgefahren wird. Rund 14.300 Geschäfte werden wieder öffnen. Eine Maßnahme, die Gesundheitsökonom Ernest Pichelbauer jedoch kritisiert: "Da sehe ich schon ein großes Problem auf uns zukommen. Denn wenn wir eine Öffnung machen nur weil irgendwer irgendwas will, ohne dass Epidemiologen etwas dazu sagen, werden wir in eine Hölle gehen", warnt er.Jedoch werden diese Öffnungen der Baumärkte und Geschäfte nicht die leichte Schulter genommen. So gilt wird Beispielsweise in die Heimwerker-Kette Obi nur eine bestimmte Anzahl von Kunden hineingelassen. In den Hornbach kommt man nur mit einem Einkaufswagen hinein.