Schon über 13.000 Kranke, 295 Tote in Österreich

13.120 bestätigte Coronavirus-Fälle gibt es derzeit in Österreich. Knapp 1.100 Personen liegen im Krankenhaus, 266 befinden sich auf der Intensivstation.

Wie das Bundesministerium für Inneres am Donnerstag mitteilt, gibt es in Österreich bisher 13.120 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 295 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 5.240 sind wieder genesen.Mit Stand 10.30 Uhr befinden sich aktuell 1.086 Personen aufgrund des Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 266 der Erkrankten auf Intensivstationen.Die Infektionszahlen nach Bundesländern: Tirol (2.946), Niederösterreich (2.157), Oberösterreich (2.055), Wien (1.882), Steiermark (1.435), Salzburg (1.129), Vorarlberg (797), Kärnten (361) und Burgenland (243).Laut dem Gesundheitsministerium wurden in Österreich 126.287 Testungen durchgeführt.