Schon über 600 Corona-Kranke in Österreich

Das Gesundheitsministerium hat am Samstag die aktuellen Zahlen der Corona-Infizierten in Österreich veröffentlicht. Über 600 Personen haben sich bereits angesteckt.

Die Zahl der Erkrankungen durch das Coronavirus in Österreich ist weiter gestiegen. Mittlerweile gibt es bereits 602 bestätigte Fälle.In Tirol haben sich die meisten Personen mit Covid-19 infiziert, hier sind es 206. Auch in Oberösterreich haben sich schon über 100 Personen angesteckt (101).In Wien liegt die Zahl bei 85 Erkrankten, in Niederösterreich bei 82, in der Steiermark bei 61, in Salzburg 28, in Vorarlberg 26, im Burgenland 9 und in Kärnten 4.Insgesamt wurden bereits 7.467 Testungen in Österreich durchgeführt, sechs Menschen sind wieder genesen, eine Person - ein 69-jähriger Wiener , ist an dem Virus verstorben.