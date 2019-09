Schon wieder Kind (11) von Schulbus stehen gelassen

Nachdem der Fall eines 8-Jährigen, der in Gablitz aus dem Schulbus geworfen wurde, für Ärger sorgte, kam es auch in Greinsfurth zu einem ähnlichen Fall.

Die Empörung war groß, nachdem Anfang September ein Achtjähriger in Gablitz (Bez. St. Pölten) vom Chauffeur aus dem Schulbus geschmissen wurde, weil das Fahrzeug zu voll war. Der Bub war später weinend bei der Bushaltestelle gefunden worden – "Heute" berichtete Die Mutter nahm die Entschuldigung an, jetzt fährt dort ein zweiter Bus. Doch kaum sind die Wogen geglättet, sorgt laut Bericht einer Regionalzeitung ein ganz ähnlicher Fall in Amstetten für Ärger. Vor der NMS Gleiß machte der Buschauffeur am Donnerstag dem 11-jährigen Sebastian trotz Schlüsselbeinbruch einfach die Türe vor der Nase zu, weil der Bus voll war.Eine Lehrerin bemerkte den verloren dastehenden 11-Jährigen und verständigte seine Mutter. Die stellte den Chauffeur zur Rede, der soll nur gemeint haben, eine Karte sei keine Garantie für eine Mitfahrt. Beim VOR will man der Sache nachgehen, der Fahrer hätte auf jeden Fall mit dem Burschen reden müssen.