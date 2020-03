Schönborn hält nun täglich Live-Morgenmesse

Täglich um 8 Uhr hält Kardinal Schönborn eine Messe in der Hauskapelle des Wiener Erzbischofs. Diese kann ab Mittwoch auf YouTube miterlebt werden.

Kardinal Christoph Schönborn wird nun von Montag bis Samstag jeden Tag um 8 Uhr eine Messe mit seiner Hausgemeinschaft in der Andreaskapelle, der Hauskapelle des Wiener Erzbischofs, feiern, die auch live im Internet mitverfolgt werden kann. Der Live-Stream wird via YouTube unter übertragen, gab die Erzdiözese am Dienstag auf ihrer Website bekannt.Die Maßnahmen der Bundesregierung seien lebenswichtig. Jeder, der seine sozialen Kontakte einschränke, helfe dabei, das Virus zu bremsen, so der Kardinal. Nur so könnten die Spitäler auch weiterhin alle Schwerkranken behandeln. Auf den physischen Kontakt zu verzichten, heiße deshalb Leben zu retten und sei gelebte Nächstenliebe. "Die moderne Technik macht es aber möglich, dass die Messe, die ich in der erzbischöflichen Kapelle feiere, jetzt übertragen wird. So können viele gläubige Frauen und Männer an der Messfeier teilnehmen."Der Verzicht der Gläubigen auf das physische Zusammensein und den Empfang der Kommunion ist für Kardinal Schönborn "Merkmal einer heuer ganz besonderen Fastenzeit. Aber auch sie geht vorbei, und dann kommt Ostern. Auch wenn das Ende der Corona-Epidemie kalendarisch nicht mit dem Ostersonntag zusammenfallen wird: Es wird ein großes Fest sein. Und die Zeit bis dahin meistern wir gemeinsam."Zu Beginn der Messe des Kardinals wird immer eine Kerze angezündet und ins Fenster gestellt, als Zeichen dafür, dass es sich um einen "Netzwerk-Gottesdienst" handelt. Unter diesem Stichwort bietet das Liturgiereferat der Erzdiözese Wien unter dem Motto "Wir feiern zu Hause Gottesdienst und knüpfen ein Netzwerk der Verbundenheit von Haus zu Haus" konkrete Anleitungen für die Gottesdienstfeier daheim.