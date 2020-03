Schritte zählen? So nimmst du beim Gehen wirklich ab

Es muss nicht immer das Fitness-Studio sein, um das Traumgewicht zu erreichen. Es geht auch Step by Step.

Jeder Schritt zählt

Du zählst immer noch deine täglichen Schritte? Dann solltest du ganz schnell damit aufhören und endlich anfangen auf die Minuten zu achten.Wie Studien zeigen, verbrennt der Körper beim Gehen im Schritttempo tatsächlich bis zu 45% Fett - und damit 15% mehr als beim schnellen Laufen. Der Grund dafür: Unser Körper schöpft seine Energie bei leichter Anstrengung ab einer Dauer von 30 Minuten(!) direkt aus den Fettreserven.Wer es also schafft, am Tag insgesamt eine Stunde recht zügig zu gehen, verbrennt rund 360 Kalorien. Dafür müssen jetzt aber keine ausgiebigen Spaziergänge eingeplant werden, denn am Ende des Tages zählt die Gesamtanzahl der Gehminuten.Fazit: Wer abnehmen möchte, muss keinen Marathon laufen. Es reicht, die Stiegen anstatt des Liftes zu nehmen und statt mit dem Bus zu fahren, die paar Stationen einfach einmal zu Fuß zu gehen.