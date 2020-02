Schule verbietet Hotpants & Co.

Deutsche Bildungseinrichtungen greifen in puncto unangemessener Kleidung immer härter durch. Gibt es diese Maßnahmen auch in Österreich?

Rektor relativiert Verbot selbst

Zum Umziehen gezwungen

"Hotpants sind Mode"

Kleidervorschriften in Österreich

Hotpants oder Jogginghose? Nicht bei diesem Schuldirektor: Bislang gibt es an der Gernsbacher Realschule keine Kleiderordnung, aber gewisse Regeln, die dem gleichkommen: "Wer in Jogginghose oder Hotpants erscheint, wird ermahnt", erklärte Rektor Joachim Schneider jetzt gegenüber der Tageszeitung "Badische Neueste Nachrichten".Der Grund: Wenn Mädchen zu knapp bekleidet sind, leidet nach seiner Erfahrung auch der Unterricht darunter. "Einige Jungs sind dann abgelenkt." Klingt einleuchtend, und warum sind Jogginghosen verboten? "Wir wollen die Schüler auf ihr Berufsleben vorbereiten und bei einem Bewerbungsgespräch sind Jogginghosen und Hotpants schließlich auch nicht angebracht." Auch diese Begründung ist nachvollziehbar und - jetzt einmal ganz ehrlich - bei vielen jungen Menschen offenbar dringend notwendig.Dabei gibt es genau damit an der Realschule gar kein Problem: "In der zehnten Klasse nimmt der Reiz der Provokation ab. Probleme haben wir eher mit Siebt- oder Achtklässlern", verrät der Rektor und nimmt sich damit eigentlich den Wind aus seinem Verbot. Denn die Jugendlichen lernen offenbar von selbst, dass die Jogginghosen manchmal lieber doch zu Hause bleiben sollte.An der Rastatter Karlschule werden Schülerinnen, die zu freizügig auftauchen, von Rektorin Nina-Barbara Lauckner sogar konsequent zum Umziehen nach Hause geschickt.Am Gaggenauer Goethe-Gymnasium sind dem stellvertretenden Schulleiter Bernhard Krabbe hingegen lediglich Kappen währen des Unterrichts ein Dorn im Auge. Für Jogginghosen und Hotpants zeigt er hingegen Verständnis: "Immerhin sitzen sie bis zu sechs Stunden an ihren Aufgaben. Da ist der Wunsch nach bequemer Kleidung ein Stück weit nachvollziehbar." Und weiter: "Hotpants sind nun mal in Mode und werden gesellschaftlich toleriert." Von einem Verbot halte er deshalb nichts.So dürfte es auch in Österreichs Schulen ablaufen. Lediglich an Privatschulen sind Kleidervorschriften und Schuluniform einzuhalten.