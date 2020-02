Kommt Handy-Verbot an unseren Schulen?

Weil Mobiltelefone vermehrt den Unterricht stören, fordern Lehrer nun handyfreie Zonen an Schulen.

Digitalem Stress ausgesetzt

Es klingelt, piepst und vibriert in Österreichs Schulklassen. Schon in der Volksschule besitzen immer mehr Kinder ein Smartphone. Die österreichische Lehrergewerkschaft fordert nun handyfreie Zonen."Handys sind Konzentrationskiller und Störfaktor im Unterricht, weil die Kinder permanent auf ihr Handy schauen", erklärt Gewerkschafter Paul Kimberger im "Ö1-Morgenjournal".Das Problem fange schon bei den Kleinsten an. Nur wenn es dem Stoff und der Wissensvermittlung diene, soll das Smartphone laut Kimberger im Unterricht eingesetzt werden. Er spricht sich für "klare Regeln" mit Sanktionen aus.Der niederösterreichische Bildungsdirektor Johann Heuras kann dieser Forderung durchaus etwas abgewinnen. "Sobald Kinder Smartphones besitzen, sind sie digitalem Stress ausgesetzt. Das muss die Schule nicht unterstützen. Handys stören die Aufmerksamkeit und Konzentration, sie wirken sich schädlich auf den Lernerfolg aus und verhindern reale Kommunikation in den Pausen", so Heuras gegenüber "Ö1".Für ein generelles Verbot ist er aber nicht. Vielmehr sollen Lehrer, Eltern und Schüler gemeinsam Regeln erarbeiten, wie mit Smartphones im Unterricht umgegangen werden soll.In Niederösterreich gibt es bereits einzelne Modelle an Schulen.