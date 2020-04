Wann findet eigentlich wieder Schule statt?

Noch in dieser Woche soll der Fahrplan für eine Öffnung der Schulen präsentiert werden. Die SPÖ fordert, dass dies bereits Anfang Mai geschehen sollte.

Unwahrscheinlich, dass alle Schulen auf einmal öffnen

Kleingruppenunterricht

Die Stimmen, die sich für eine baldige Rückkehr zum Unterricht in den Schulklassen aussprechen werden immer lauter. Wie das Ö1-"Mittagsjournal" berichtete, machen vor allem die von einer SPÖ-Mehrheit angeführten Bundesländer Druck. Sie wollen von der Regierung so schnell wie möglich einen Fahrplan.Wie dieser genau aussehen soll, ist noch nicht fix. Es gibt jedoch Szenarien, die eher unwahrscheinlich sind. So ist etwa ausgeschlossen, dass an einem Tag alle Schulen auf einmal aufsperren.Dafür gibt es auch international keine Vorbilder - das würde zu einem enormen Anstieg in den öffentlichen Verkehrsmitteln führen. Auch das Gedränge vor Schulbeginn und in den Klassen wäre kontraproduktiv. Fest steht, dass die Maturanten Anfang Mai zurückkehren und ihre Vorbereitung beginnen.Das Modell mit einer Zweiteilung aller Klassen einer Schule mit Unterricht für die einen am Vormittag und die anderen am Nachmittag stößt ebenfalls auf Ablehnung. Damit würde man zwar das Platzproblem entschärfen, stünde dann aber wieder vor einem Ressourcenproblem - die Lehrer müssten doppelt unterrichten.Wahrscheinlicher erscheint, dass sich Klassen tageweise abwechseln und in irgendeiner Form (etwa mit einer Staffelung auf Vor- und Nachmittag) geteilt werden, weil sonst Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.In Dänemark wurden die Schulen bereits geöffnet. Hier stehen pro Kind vier Quadratmeter Fläche zur Verfügung und ein Mindestabstand von zwei Metern an den Tischen.Es wird also eher ein Kleingruppenunterricht stattfinden. So angesetzt, dass nur dieselben Schüler beisammen sind. Vermutet wird auch, dass man sich in den restlichen Schulwochen auf die Hauptfächer konzentriert.Weiters werden wohl strenge Hygienevorschriften mit Maskenschutz und Desinfektionsmittel gelten. Auch Schularbeiten können nur eingeschränkt stattfinden.