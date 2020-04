Schuppen in Golling brennt seit Stunden

Seit etwa zwei Stunden brennt ein Schuppen in Golling. Sechs Feuerwehren sind derzeit noch immer im Einsatz.

Schuppen in Vollbrand: Ein Schuppen in Golling an der Erlauf (Bezirk Melk) beschäftigt gerade Florianis von insgesamt sechs Feuerwehren. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits voll in Flammen.Das Feuer konnte bisher noch nicht vollständig gelöscht werden. Was die Ursache für die Flammen ist, ist noch ungeklärt. Verletzt wurde jedoch niemand. Die Polizei ermittelt.