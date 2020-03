Mann schoss auf Ehefrau, weil sie Trennung wollte

Nach der Bluttat in Maria Taferl dürfte auch das Motiv feststehen: Die Analystin (50) wollte die Trennung, da griff er (61) unter Alkoholeinfluss zur Waffe.

Ein Beziehungsstreit ließ bei einem 61-Jährigen in der Nacht auf Sonntag in Reiters (Maria Taferl, Melk) die Sicherung durchbrennen ( "Heute" berichtete ).Weil die Analystin die Trennung wollte, holte der 61-Jährige seinen russischen Karabiner () und feuerte auf seine Gattin. Die Analystin sackte mit einem Bauchschuss zusammen.Entsetzt über sich selbst rannte der alkoholisierte Schütze zum Nachbarn und beichtete die Schussabgabe. Die Ehefrau des Nachbarn eilte zum Tatort und fand die Schwerverletzte in der Küche. Das Opfer wurde ins Spital St. Pölten geflogen, notoperiert, ist außer Lebensgefahr.Der 61-Jährige ließ sich ohne jeglichen Widerstand festnehmen, bedauerte in der Einvernahme am Sonntag das Schussattentat unter Alkoholeinfluss. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Ein Antrag auf U-Haft wurde von der Staatsanwaltschaft gestellt, es gilt die Unschuldsvermutung.