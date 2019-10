Schüsse in Hotel: Mord von Managerin eiskalt geplant

Brisante Details rund um den Hotelmord in St. Pölten: Die ÖBB-Managerin (36) dürfte den SP-Politiker (50) in eine tödliche Falle gelockt haben.

Seit längerem hatten die 36-jährige ÖBB-Managerin und der 50-jährige SP-Gemeinderat, Eisenbahner und Vater zweier Kinder eine Affäre. Während er offenbar mit dem Gspusi und dem Sex zufrieden war, wollte die Akademikerin wohl mehr: Nämlich eine gemeinsame Zukunft mit dem Lehr-Lokführer. Sie ließ sich extra scheiden, er dürfte sie nur vertröstet haben – mehr noch: Er soll wieder mit seiner Ex intim geworden sein.Zu viel für die sonst so coole und toughe Managerin, sie kochte vor Eifersucht und schmiedete einen mörderischen Plan: Das Liebespaar buchte eine Nacht (25. auf 26. Oktober) im Cityhotel in St. Pölten (also einem neutralen Ort: er stammt aus dem Bezirk St. Pölten, sie aus dem Süden NÖs), besuchte gemeinsam das Beatpatrol-Festival. Ihren legalen Revolver hatte die Frau mitgenommen, er hatte keine Ahnung. Kurz nach Mitternacht erschoss die 36-Jährige ihren Geliebten aus nächster Nähe und anschließend sich selbst.Die beiden Schüsse hörten zahlreiche Hotelgäste und Angestellte und riefen sofort die Rettungskräfte ( "Heute" berichtete ).Für die Polizei ist der Fall abgeschlossen – es war Mord und Selbstmord.