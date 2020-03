Schutzmasken – 15 Fragen, 15 Antworten

Am Montag kündigte die Bundesregierung das verpflichtende Tragen von Schutzmasken in Supermärkten an, wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Das Einkaufen im Supermarkt ist ab Mittwoch nur noch mit Masken (oder Schals bzw. Ähnlichem, dort wo es noch keine Masken gibt) erlaubt.Vorerst gilt die Maskenpflicht nur für Innenräume von Supermärkten und Drogerien. Der Rest folgt, sobald es genügend Masken gibt.Ja. Sobald die Masken verfügbar sind, müssen sie verteilt und getragen werden. Sowohl Kunden als auch die Mitarbeiter sollen andere Menschen mit Mund-Nasen-Schutz (MNS) schützen. Kinder und Jugendliche sind nicht ausgenommen.Ja, selbst gemachte oder eigene Masken dürfen und sollen getragen werden. In diesem Fall braucht man keine Supermarktmaske entnehmen.Die Masken sollen vor einem Besuch am Eingang oder im Eingangsbereich verteilt werden. Ob sie in einem Korb oder in einer Entnahmebox aufliegen oder von geschulten Mitarbeitern mit Handschuhen an die Kunden verteilt werden, ist noch unklar.Nichts. Eine Schutzmaske pro Kunden muss von den Händlern kostenlos verteilt werden.Etwa vier Stunden verhindert die Maske die Verbreitung von Viren. Dann ist sie zu nass.Ja, sie darf und soll auch mehrfach verwendet werden.(Noch) nicht. Es ist aber vor allem in der Stadt sinnvoll, eine zu tragen, da man so andere vor einer Ansteckung schützen kann. Wichtig ist weiterhin ein Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter.Nein. Vorerst nicht, aber es ist auch dort sinnvoll, durch eine Maske andere Menschen vor einer Ansteckung zu schützen.Es geht um mehrere Millionen Exemplare. Noch ist allerdings nicht klar, wie schnell so viele Masken flächendeckend zur Verfügung stehen werden.Die Handelsunternehmen tun momentan alles, um auf dem Weltmarkt weitere Schutzmasken für die Bevölkerung zu kaufen.Jeder soll möglichst bald eine eigene MNS-Maske haben. Liegen vor dem Supermarkt keine Masken mehr auf, darf man auch weiterhin einkaufen. Hier kann man sich mit Schals oder Tüchern behelfen.Nein. Wird ein Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter eingehalten, darf man sich auch ohne Maske draußen bewegen, vor allem alleine und im Grünen. In ein Geschäft kann man aber nur mit einer Schutzmaske.Nein. Es ist aber denkbar, dass die Regierung nachschärft. Dann müsste man Strafe zahlen, wenn man im Laden seine Maske absetzt oder das Tragen verweigert.Wenn es genügend Masken gibt, soll die Post welche zustellen.