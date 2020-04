Schwanger mit 17 Jahren! "Es war ein Schock"

TikTok-Sternchen "Jasi_xx3" erwartet Nachwuchs – und das mit gerade einmal 17 Jahren! In einem Video hat die Schülerin nun verraten, wie sie die Nachricht aufgenommen hat.

"Jasi_xx3" ist zwar erst 17 Jahre alt, aber bereits ein Star auf der Videoplattform TikTok. Wieberichtete, enthüllte die Schülerin vor wenigen Tagen, dass sie schwanger ist."Für manche wird es ganz plötzlich kommen, andere haben es sich schon gedacht & ja es stimmt, ich bin schwanger", verkündete Jasmin vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Profil. Nur kurze Zeit später verriet die 17-Jährige in einem Video, wie sie von dem Baby erfuhr.Nachdem die Jugendliche 20 Tage vergebens auf ihre Periode gewartet hatte, machte sie einen Schwangerschaftstest mit einem Freund. Und das Ergebnis war positiv! Von ihrer ersten Reaktion kann man dies aber nicht wirklich behaupten."Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich erstmals natürlich sehr geschockt war und ich damit gar nicht klar kam, weil ich es echt nicht gedacht hätte", gesteht Jasmin in dem Clip. Dann habe sie auch gleich zu weinen begonnen.Eine Abtreibung wäre für sie aber von Beginn an nicht in Frage gekommen, stellt die 17-Jährige klar. Nach dem ersten Schock habe sie dann ihrer großen Schwester von der freudigen Nachricht erzählt. Gemeinsam weihten die beiden dann ihre Mutter ein.Und wie hat ihre Mutter die Baby-Nachricht aufgenommen? "Meine Mutter hat eigentlich sehr gut darauf reagiert, aber sie hat auch gleich angefangen zu weinen, weil sie auch nicht gewusst hat, wie sie darauf reagieren soll", so Jasmin. Aber nicht im negativen Sinne.Mittlerweile habe sich ihre Familie aber bereits an ihre Schwangerschaft gewöhnt, die 17-Jährige ist ja auch immerhin bereits in der 20. Woche. Damit hat Jasmin schon die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich. Und auch ihr Bauch ist langsam aber sicher nicht mehr zu übersehen.