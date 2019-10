Schwarzeneggers Villa von Flammen umzingelt

Die Waldbrände in Kalifornien zwingen auch immer mehr Prominente, ihre Häuser zu evakuieren – darunter den Ex-Gouverneur des Bundesstaates, Arnold Schwarzenegger.

Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien machen auch vor den millionenteuren Anwesen von Prominenten nicht halt. So wurde "Terminator" Arnold Schwarzenegger am Montag um halb vier Uhr Früh evakuiert. Die Flammen war seinem Familiensitz zu nahe gekommen. Arnie twitterte: "Ich bin den Feuerwehrmännern sehr dankbar."US-Basektball-Superstar LeBron James traf es noch schlimmer, er musste Stunden nach einer Ersatzunterkunft suchen: "Diese Feuer sind kein Spaß." Ein Ende der Brandkatastrophe ist nicht in Sicht – von Feuer, Rauch und Stromabschaltungen sind schon bald über eine Million Menschen betroffen.