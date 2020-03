Schwein verschluckt Gadget und löst Feuer aus

Mit einem Schrittzähler wollte ein Bauer die Freilandhaltung seiner Tiere beweisen. Doch ein Schwein frass das Gadget und löste damit ein Feuer aus.

Eine kuriose Geschichte aus Bramham in West Yorkshire geht um die Welt: Das Örtchen in der Gemeinde Bramham cum Oglethorpe in England war Schauplatz eines ungewöhnlichen Vorfalls.Der Betreiber einer Schweinefarm in der Region wollte beweisen, dass seine Tiere genug Auslauf haben. Dafür stattete er ein Schweinchen kurzerhand mit einem Schrittzähler aus.Das Tier trug das Gadget nicht lange mit sich herum. Ein anderes Schwein fraß den Zähler. Daraufhin nahm die Natur ihren Lauf, bis das batteriebetriebene Gadget wieder ausgeschieden wurde.Dort dürfte es zu einer chemischen Reaktion der Batterie und den Exkrementen im Stall gekommen sein, wie die lokale Feuerwehr später berichtet. Das Gadget entzündete sich und damit auch das trockene Stroh, das in der Umgebung lag.Rund 75 Quadratmeter gerieten in Brand. Mehrere Feuerwehrleute der Crews aus Tadcaster und Knaresborough nahmen an den Löscharbeiten teil. Es gelang, "den Speck zu retten", erklärt der North Yorkshire Fire & Rescue Service via Twitter. Tiere kamen bei dem Brand keine zu Schaden.