Schweinerei beim Supertalent

Etwas so Versautes hatten Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Sarah Lombardi wohl noch nie auf der Bühne von "Das Supertalent".

Zauberkünstler

Dabei ist "Idefix" aus Eisenstadt ja eigentlich keine Sau, sondern ein waschechter Minischwein-Eber. Seit "Idefix" (4) einFrischling war, lebt er bei Julia (44) und ihrer Tochter Henriette (16) und arbeitet hauptberuflich als Therapieschwein in Altersheimen und Kindergärten.Auch wenn man es ihm nicht ansieht, betreibt der Eber in seiner Freizeit viel Sport und betätigt sich als Zauberkünstler. Zumindest haben ihm Julia und Henriette unzählige Tricks beigebracht, die das "besonders intelligente Schwein" auch ausführen kann. Aber nur dann, wenn es will. Ob es auch vor Bohlen & Co. will, sieht man am Samstag (14.12.) um 20.15 Uhr auf RTL.