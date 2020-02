Schweizerhaus sucht auch Kellner mit 3. Geschlecht

Das legendäre Wiener Schweizerhaus sucht für die neue Saison geschlechtsneutrale Mitarbeiter – mittels Zeitungsinserat.

Was heißt eigentlich "Genderneutral"



Als drittes Geschlecht werden Personen bezeichnet oder bezeichnen sich Personen selber, die sich nicht in das binäre Geschlechtssystem männlich und weiblich einordnen lassen (wollen). Das dritte Geschlecht gilt heute als Variante der nichtbinären Geschlechtsidentitäten.



Quelle: Wikipedia

Diese Job-Announce, die in der Sonntagsausgabe der Kronenzeitung erschienen ist, verstanden wohl nicht alle Leser auf Anhieb. In dem Inserat werden Jobs als Kellner und Schankmitarbeiter für das Schweizerhaus mit dem Geschlechtskürzeln m/w/x ausgeschrieben.Korrekterweise werden so Mitarbeiter gesucht, die entweder männlich und weiblich sind oder sich eben einfach geschlechtlich neutral fühlen. Das Schweizerhaus feiert in der kommenden Saison, die traditionell am 15 März eröffnet wird, sein 100-jähriges Bestehen und braucht zusätzliche Mitarbeiter.Also folgt der Überraschung ein-Anruf bei den im Inserat angegebenen Kontakten. Restaurantleiter Herbert Stieger: "Wir wollen mit unserer Suche nicht anecken und niemanden ausgrenzen."Kollege Andreas Staudinger assistiert: "Wir hatten auch immer wieder homosexuelle Kellner im Schweizerhaus. Und im übrigen gab es noch nie Probleme mit der sexuellen Ausrichtung unserer Mitarbeiter."In behördlichen Dokumenten wie etwa Pässen können sich Menschen mit drittem Geschlecht schon seit Mitte 2019 ein "x" eintragen lassen. Das geht auf ein Urteil des Verfassungsgerichthofes zurück, bei dem eine entsprechende Klage anhängig war.