Schwimmerin überlebt gleich zwei Hai-Angriffe

Eine 27-Jährige wird beim morgendlichen Schwimmen in Hawaii (USA) gleich zweimal von einem Hai angegriffen und gebissen.

Bereits die neunte Hai-Attacke in diesem Jahr

Offiziellen Angaben zufolge soll es sich um einen knapp zwei Meter langer Schwarzspitzen-Riffhai gehandelt haben, der die junge Frau Dienstagfrüh gegen 8 Uhr gleich zwei Mal unweit der Kealakekua Bay angegriffen hat."Der Hai befindet sich immer noch in der Nähe der Bucht, daher versuchen wir derzeit, die Leute aus dem Wasser zu holen", berichtet Hawaiis Feuerwehrchef William Bergin. Und weiter: "Die örtlichen Fischer erzählen, dass sich gerade viele Fische in der Bucht befinden, daher kommen auch viele Haie und Delphine mit ihrem Nachwuchs hierher."Die Frau wurde mit Bissverletzungen am unteren Rücken und im Bereich der rechten Hüfte ins nahe gelegene Kona Community Hospital gebracht. Sie soll sich "guter Gesundheit" erfreuen und schon bald das Spital verlassen können.Es ist bereits der neunte Hai-Angriff in diesem Jahr, nur einer davon verlief tödlich. Im Mai wurde ein 65-jähriger Kalifornier vor Maui von einem Hai getötet. Es war der erste fatale Hai-Angriff seit 2015. (jd)