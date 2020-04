Kanzler hält Rede an Nation – das will er nun ansagen

Sebastian Kurz (VP) will anlässlich des Festaktes zu "75 Jahre Zweite Republik" am Montag eine hoffnungsfrohe Rede an die gebeutelte Nation richten und vor allem jenen Mut machen, die wegen der Coronakrise in die Pleite schlitterten.

Am kommenden Montag jährt sich zum 75. Mal die Unabhängigkeitserklärung Österreichs und die damit einhergehende Gründung der Zweiten Republik. Aufgrund der Coronakrise erfolgt der geplante Festakt heuer in reduzierter Form. Einer langjährigen Tradition folgend beginnt dieser Tag aber auch 2020 mit einer Kranzniederlegung des Bundeskanzlers, Vizekanzlers und der Verteidigungsministerin am Burgtor – diesmal müssen Sebastian Kurz (VP), Werner Kogler (Grüne) und die türkise Claudia Tanner allerdings mit weniger Soldaten der Garde und Gardemusik Vorlieb nehmen.Der Festakt aus dem Bundekanzleramt wird ab 11.00 Uhr im ORF übertragen. Bundeskanzler Sebastian Kurz wird sich in einer rund 15-minütigen Rede aus dem Kanzlerbüro an die Bevölkerung wenden. Samstagabend sickerten einige Details aus dieser Ansprache an die Nation durch. Es sei ein Jubiläum mitten in einer Zeit der Krise, wird Sebastian Kurz-Informationen zufolge mitteilen. Österreich habe "viele Erfolge und schöne Momente erlebt, aber sich auch immer gemeinsam den Herausforderungen und Krisen gestellt".Musste er vor wenigen Wochen noch mit drastischen Worten ("Jeder von uns wird jemanden kennen, der an Corona starb") vor dem Virus warnen, wird der Regierungschef nun positive Töne anschlagen. Der Kanzler möchte den Menschen vor dem Hintergrund der aktuellen Krisenbewältigung "Hoffnung und Optimismus" zusprechen, wie es aus dem Kanzleramt gegenüberheißt. Österreich werde zum Start ins 76. Jahr der Zweiten Republik "ein neues Kapitel aufschlagen" und auch diese Krise durch "Zusammenhalt, Fleiß und gemeinsamer Kraftanstrengung" bewältigen.Nach der Phase des "Verzichts, Entbehrung und Einsamkeit, die viel abverlangt hat", beginne laut Sebastian Kurz nun "unser Weg zurück – mit schrittweisem Hochfahren des gesellschaftlichen Lebens und der Wirtschaft". Für den Bundeskanzler werde es in den kommenden Monaten darum gehen, "Menschen in Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit wieder rasch in volle Beschäftigung zu bringen" und "all jenen zu helfen, denen durch das Virus die wirtschaftliche Existenz von einem Tag auf den anderen komplett entzogen wurde. Kurz: "Unternehmen und deren Mitarbeiter brauchen jetzt unsere volle Unterstützung."Dafür werde sich die Regierung "noch stärker ins Zeug legen", um "gemeinsam das Comeback für Österreich zu schaffen", möchte Sebastian Kurz den Menschen in seiner Rede zur Lage der Nation am Montag mitteilen, heißt es.