Secondhand-Luxusmode: Günstiger geht's nicht

Der Markt für Secondhand wächst rasant. In den letzten Jahren hat es auch die Luxus-Branche erfasst.

Eine Chanel-Tasche, die nur wenige Male getragen wurde, ein Saint Laurent Kleid, das nicht mehr passt - die Liste an gelisteten Produkten ist schier endlos und verleitet zur "Schatzsuche". Der Unterschied zu früher: Die Plattform prüft nach dem Verkauf das Produkt auf Echtheit. So soll man nicht mehr auf Fälscher reinfallen.Secondhand-Plattformen für Luxus-Produkte boomen. Im Gegensatz zu Outlets, wo meist nicht die beliebteste Ware landet, kann man im Secondhand bereits nach wenigen Monaten it-Pieces ergattern. Und das zu einem wesentlich günstigeren Preis.Die Plattform aus Deutschland bietet nicht nur eine Überprüfung der Ware, sondern auch einen Concierge-Service für all jene, die ihre Klamotten selbst verkaufen wollen. Ausgezahlt wird erst, wenn verkauft wird.Einer der ältesten Plattformen im Rennen, wurde in Paris gegründet. Vestiaire Collective bietet ebenfalls einen Überprüfungs-Service an.Zwar keine Verkaufsplattform für alle, die ihre Sachen loswerden wollen, doch hier kann man auch einige Schnäppchen ergattern. Und: Bereits ab 20 Euro kann man in Ratenzahlung in Genuss von echtem Luxus kommen.Die Plattform hat auch eine Echtheitsüberprüfung und es Herren- und Kindermode!