Seit 5 Tagen mehr Neu-Genesene als Erkrankte

Gesundheitsminister Rudi Anschober sieht den Kurs der Regierung bestätigt. Nächste Woche komme die nächste Herausforderung.

Die Corona-Krise ist noch lange nicht überstanden, doch der Trend gibt Hoffnung. Denn wie das Gesundheitsministerium meldet, ist nun fünf Tage in Folge die Zahl der genesenen Menschen höher als die Zahl der Neu-Erkrankungen.466 Neu-Genesenen stehen 288 Neu-Infektionen gegenüber. Mit Mittwoch, 10 Uhr, sind österreichweit 273 Menschen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 4.512 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.096 Menschen aufgrund des Corona-Virus zur Behandlung im Krankenhaus und davon 267 der Erkrankten auf Intensivstationen."Das Faktum, dass mehr Menschen wieder gesundw erden als erkranken, ist ein Beleg, dass die Richtung grundsätzlich stimmt", sagt Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). "Bei den Intensivbetten sehen wir allerdings einen Anstieg gegenüber gestern um 10 Prozent auf 267 (+24 Personen. Diese Entwicklung macht deutlich, dass wir noch lange nicht über den Berg sind."Man müsse daher "umso beharrlicher an den gesetzten Maßnahmen festhalten" und auf Osterfeiern verzichten. Am Dienstag beginne dann die nächste Herausforderung – die schrittweise Öffnung der Geschäfte."Die schrittweise Normalisierung des Gesellschaftslebens und keine drastische Ausweitung der Neuinfektionen in Österreich – das wird enorm herausfordernd", so Anschober.