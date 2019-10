Selena Gomez überrascht Fans mit 'Look At Her Now'

Nur einen Tag nach der Veröffentlichung eines neuen Songs legt Selena Gomez eine weitere Single samt Musikvideo nach.

Nicht einmal 24 Stunden nachdem sie die emotionale Ballade "Lose You To Love You" veröffentlicht hat, in der sie (vermutlich) über die Beziehung zu Ex-Freund Justin Bieber singt, überrascht Selena Gomez ihre Fans mit einem weitern Song.Die zweite neue Nummer der 27-Jährigen trägt den Titel "Look At Me Now" und fährt ein deutlich flotteres Tempo auf. Inhaltlich geht es um das Schlussmachen, (vermutlich) um ihr eigenes.Es scheint also so, als würde sich Gomez den Schmerz von damals therapeutisch von der Seele schreiben und singen. Im Jahr 2018 nahm das ehemalige Teenie-Pärchen die Beziehung wieder auf, ehe man im März erneut getrennte Wege ging. Nur wenige Monate später hielt Justin Bieber dann um die Hand von Hailey Bieber an.