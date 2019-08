Die Spice Girls machen gemeinsam neue Musik

Die Pop-Sensation ist perfekt! Mel B, Mel C, Emma Bunton und Geri Horner sind wieder im Studio. Aber was ist mit "Posh Spice"?

Ist "Posh Spice" auch wieder mit dabei?

Vor wenigen Wochen feierten Melanie Brown, Melanie Chrisholm, Emma Bunton und Geri Horner (vormals: Halliwell) auf der umjubelten "Spice World"-Tournee die lang erwartete Reunion. Kurz sah es danach auch, als wäre dies die letzte Tournee der "würzigen Mädls", leistete sich doch Mel B. einen kräftigen Faux-pas und plauderte aus dem Sex-Nähkästchen ( "Heute.at" hat berichtet ), doch jetzt scheint die Sensation perfekt: Die Spice Girls wollen wieder neue Musik auf den Markt bringen!Wie der britische " Sunday Mirror " berichtet, arbeiten die vier Spice Girls zusammen in London, um Ideen zu sammeln und mit den Aufnahmen anzufangen.Victoria Beckham, als "Posh Spice" in den 90er noch fester Bestandteil der Girlgroup, hat ja an der Comeback-Tour nicht teilgenommen, aber: "Sie stehen in Kontakt mit Victoria, um zu sehen, ob sie Teil des ganzen sein möchte." Erst letzten Monat hat Beckham ja angedeutet, nächstes Jahr zu den Spice Girls zurückzukehren (jd)