Serien wie Grey's Anatomy spenden Schutzmasken

Jetzt verwenden reale Krankenhäuser die Utensilien aus Serien. Denn Krankenhaus-Serien wie Grey's Anatomy spenden nun ihren Vorrat an Schutzmasken.

Flugzeugabstürze, Terroranschläge, Umweltkatastrophen, imaginierte Tote - in dem bunten Drehbuch der Kult-Krankenhaus-Serie Grey's Anatomy haben sich sämtliche vorstellbare Katastrophen ereignet. Nicht selten wurden dabei die Grenezen zum Unrealistischen überschritten.Jetzt sind es genau TV-Formate wie diese, mit fiktiven Inhalten zu Krankenhaus-Themen, die jetzt in einer realen Krisensituation ihre Unterstützung anbieten. Serien spenden ihre Vorräte an Schutzmasken vom Set, um diese in Zeiten der Corona-Pandemie verwenden zu könnnen.Außerdem werden weitere Krankenhaus-Utensilien wie Schutzbekleidung, Handschuhe und Atemmasken an Krankhäuser weitergegeben. Unter den helfenden Serien sind neben "Grey's Anatomy" auch "The Resident", "Station 19" und "The Good Doctor".