Serienvergewaltiger von St. Pölten vor Gericht

Prozess in St. Pölten

Über mehrere Monate war ein St. Pöltner in der Landeshauptstadt unterwegs, überfiel und vergewaltigte vier Frauen. Am nächsten Donnerstag muss er vor Gericht.

Der junge Mann soll zwischen Oktober und Ende Dezember 2019 in St. Pölten zwei Frauen vergewaltigt und es bei zwei weiteren Frauen versucht haben, wobei er aufgrund heftiger Gegenwehr von den Frauen abließ.Erst durch puren Zufall kam die Polizei dem Verdächtigen auf die Spur, weil dieser seine Geldbörse am letzten Tatort verloren hatte. Über Wochen ging die Polizei von Einzelfällen aus, ließ die Bevölkerung unwissend zurück ( "Heute" berichtete ).Am kommenden Donnerstag, 19. März muss sich der junge Österreicher vor einem Schöffengericht verantworten - ihm drohen dabei bis zu zehn Jahre Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.