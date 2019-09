Sigrid Maurer: Ihr Prozess wird heute wiederholt

Maurer wurde von dem Besitzer eines Biergeschäftes geklagt, weil sie ihn als Absender anzüglicher Nachrichten bezeichnet hatte. Der Mann bestreitet, der Verfasser zu sein. Heute startet die Neuauflage des Prozesses.

Der Prozess rund um die Privatklage gegen die Grünen-Politikerin Sigrid Maurer wegen übler Nachrede wird am heutigen Montag in Wien am Straflandesgericht wiederholt. Maurer war von dem Besitzer eines Biergeschäftes geklagt worden, weil sie ihn als Absender obszöner Nachrichten bezeichnet hatte. Der Mann bestritt, der Verfasser der Nachrichten zu sein. Das Wiener Oberlandesgericht (OGL) hob das Urteil auf und ordnete eine Prozess-Neuauflage an.



Maurer hatte am 30. Mai 2018 veröffentlicht, dass sie tags zuvor von dem Craft-Beer-Shop-Betreiber via Facebook-Messenger obszöne Nachrichten bekommen habe. Der Geschäftsbesitzer wurde daraufhin von Userinnen und Usern mit Beschimpfungen überschwemmt, sein Lokal erhielt im Netz schlechte Bewertungen, der Mann wurde auch mehrfach bedroht.



Der Bierwirt klagte in weiterer Folge Sigrid Maurer und behauptete, auch anderen Lokalbesuchern sei sein PC samt Facebook-Account zur Verfügung gestanden.



"Erlittene Unbill"



Im Oktober 2018 wurde Maurer wegen übler Nachrede zu 150 Tagessätzen je 20 Euro, also 3.000 Euro, verurteilt, die sie an den Staat hätte zahlen müssen. Weitere 4.000 Euro für die "erlittene Unbill" sollten an den Kläger gehen. Diesen Spruch hob das Oberlandesgericht wieder auf.